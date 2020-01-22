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Производство инъекций мощностью 40 млн единиц открылось в Москве после реконструкции

В церемонии открытия приняли участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Цех по производству лиофилизированных и жидких инъекционных лекарственных препаратов и глазных капель открылся после реконструкции в Москве на базе "Московского эндокринного завода" (находится в ведении Минпромторга России). Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

В церемонии открытия приняли участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

"После реконструкции на площадях цеха удалось увеличить мощность выпуска инъекционных лекпрепаратов вдвое, до 40 млн единиц в год, а также организовать их производство в новых формах выпуска - в преднаполненных шприцах, мощностью 30 млн единиц в год, и лиофилизированных препаратов в стеклянных флаконах, мощностью 6,5 млн единиц в год", - отметил глава Минпромторга России.

По его словам, "Московскому эндокринному заводу" в 2019 году удалось осуществить ввоз незарегистрированных в России препаратов для детей с эпилепсией. "Кроме того, в рамках организации собственного производства таких препаратов МЭЗ внедряет растворы "Диазепам" и "Мидазолам", которые готовятся к проведению клинических исследований, и таблетки "Клобазам". Отмечу - производство растворов начнется уже в этом году", - подчеркнул Мантуров.

ФГУП "МЭЗ", основанное в 1943 году, является высокотехнологичным фармацевтическим производством, соответствующим международному стандарту GMP, и занимает лидирующие позиции по производству линейки социально-значимых лекарственных препаратов (анальгетики, а также лекарственные препараты, применяемые в офтальмологии, кардиологии, гинекологии и психоневрологической практике, анестезиологии, противовоспалительного и метаболического действия): более 90 наименований готовых лекарственных препаратов, из них 58 входят в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов); лекарственные препараты представлены в 12 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Предприятие обладает компетенциями в разработке и производстве лекарственных средств, имеет собственные управления научных и фармацевтических разработок, виварий, функционирует аккредитованная испытательная лаборатория.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичСобянин, Сергей СеменовичРоссия
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