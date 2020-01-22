В России с 14 по 20 января зафиксирована нулевая инфляция

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Инфляция в России в период с 14 по 20 января 2020 года оказалась нулевой, свидетельствуют данные Росстата.

Неделей ранее инфляция составила 0,1%.

С начала года потребительские цены выросли на 0,4%. На 20 января инфляция сложилась на уровне около 2,6% в годовом выражении (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты).

За отчетную неделю снизились цены на куриные яйца - на 1,6%, пшено - на 0,9%, сахар-песок - на 0,6%, мясо кур - на 0,5%, свинину - на 0,3%, маргарин - на 0,2%, вареную колбасу и шлифованный рис - на 0,1%. Вместе с тем цены на сметану, гречневую крупу и водку выросли на 0,3%. Полукопченая колбаса, пастеризованное молоко, а также твердые и мягкие сычужные сыры подорожали на 0,2%. Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 0,7%, в том числе на помидоры - на 1,5%, яблоки - на 0,8%.

Цены на бензин не изменились, дизельное топливо подорожало на 0,1%.