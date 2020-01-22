Казахстан приостановил экспорт нефти в Китай

НУР-СУЛТАН, 22 января. /ТАСС/. Экспорт казахстанской нефти в направлении Китая может быть возобновлен после урегулирования вопросов качества сдаваемой нефти из ресурсов CNPC - Актобемунайгаз. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

"16 января 2020 года при приеме нефти АО "СНПС - Актобемунайгаз" в систему магистральных нефтепроводов АО "Казтрансойл" по результатам испытаний качества нефти было обнаружено превышение хлорорганических соединений во фракции <...>. В тот же день был остановлен прием нефти от АО "СНПС - Актобемунайгаз" до урегулирования вопросов качества сдаваемой нефти", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, в целях обеспечения загрузки НПЗ Казахстана, министерством совместно с АО "Казтрансойл" проводится работа по перераспределению потоков нефти. "В этой связи экспорт казахстанской нефти в направлении Китая приостановлен (снижение составило -30,9 тыс. тонн при плане 34,6 тыс. тонн). Возобновление экспорта казахстанской нефти в Китай предполагается после урегулирования вопросов качества сдаваемой нефти из ресурсов CNPC - Актобемунайгаз.

Ранее в среду пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл" сообщила о снижении экспорта нефти из Казахстана в Китай из-за превышения в ней хлорорганических соединений. По этой причине был скорректирован график поставок нефти на январь 2020 года. Высвобожденные объемы перенаправлены для загрузки на "ПетроКазахстан Ойл Продактс" в Шымкенте. Также изменен график загрузки Павлодарского нефтехимического завода.