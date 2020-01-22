Новый рейс авиакомпании Utair связал Омск, Сургут и Новокузнецк

ОМСК, 22 января. /ТАСС/. Авиакомпания Utair запустила в среду новый рейс Сургут - Омск - Новокузнецк, сообщается на сайте аэропорта "Омск-Центральный". Жители Омска впервые получили возможность быстро добраться до популярного в Сибири горнолыжного курорта Шерегеш, который расположен на юге Кемеровской области.

"22 января 2020 года состоялось открытие рейса Сургут - Омск - Новокузнецк, выполняемого авиакомпанией Utair. Полеты выполняются на комфортабельном среднемагистральном воздушном судне АТР 72 два раза в неделю (среда, воскресенье). Данное направление будет интересно прежде всего омичам, желающим провести отпуск или отдохнуть несколько дней на горнолыжном курорте Шерегеш", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, рейс в Новокузнецк отправился из Омска впервые. Пресс-служба аэропорта отмечает, что Utair в январе начал выполнять два раза в неделю авиарейсы из Омска в Нижневартовск, Екатеринбург и Тюмень. Все эти направления, включая Сургут и Новокузнецк, субсидируются правительством Омской области.

Шерегеш расположен на юге Кемеровской области и является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. За горнолыжный сезон его посещают около 1 млн человек.