Трендовая инфляция в России в декабре снизилась до 4,75%

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Оценка трендовой инфляции в России (показатель отражает инфляционный тренд, в том числе среднесрочные инфляционные ожидания, изменение абсолютных цен и динамику денежных агрегатов) в декабре 2019 г. понизилась на пятилетнем временном интервале до 4,75% против 5,09% в ноябре, следует из материалов ЦБ РФ.

Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком - трехлетнем - временном интервале, понизилась до 3,27% в декабре против 3,48% месяцем ранее.

"Динамика всей совокупности показателей, характеризующих инфляционное давление, указывает на то, что рост цен, очищенный от влияния временных факторов, пока находится ниже уровня, соответствующего инфляции 4%", - говорится в материалах ЦБ.

Вместе с тем регулятор отметил, что устойчивый нисходящий тренд в динамике оценок трендовой инфляции связан с уходом из расчета высоких значений предыдущих лет.

"Более определенные выводы об уровне инфляционного давления в экономике можно будет делать по мере ухода из расчета показателей трендовой инфляции базы 2015-2016 годов", - сообщил регулятор.

ЦБ начал публиковать оценку трендовой инфляции в июне 2015 года. По мнению регулятора, она может рассматриваться как долгосрочная компонента инфляции и служить относительно более надежным ориентиром при реализации денежно-кредитной политики по сравнению с более волатильным фактическим темпом роста цен.