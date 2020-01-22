Умер советник главы "Роснефти" Владимир Фейгин

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент фонда Институт энергетики и финансов (ИЭФ) и советник главы "Роснефти" Владимир Фейгин умер в возрасте 73 лет. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

"Отечественная наука понесла тяжелую утрату. Ушел из жизни известный экономист, талантливый ученый, президент Института энергетики и финансов, советник главного исполнительного директора "Роснефти" Владимир Фейгин", - говорится в сообщении компании.

В "Роснефти" высказали соболезнования в связи со смертью Фейгина. "Эксперт с мировым именем Владимир Фейгин внес большой вклад в разработку стратегии "Роснефти", в развитие всей российской энергетики", - отметили в компании. Причина смерти не уточняется.

Владимир Фейгин родился 10 января 1946 года в Москве, в 1967 году окончил механико-математический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.

Фейгин работал советником Игоря Сечина с 2012 года, возглавлял Институт энергетики и финансов с 2011 года.