Минэкономразвития будет использовать все наработки Госсовета по реализации нацпроектов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Предложения глав регионов по реализации нацпроектов, наработанные в рамках рабочей группы Госсовета по экономике и финансам, будут использованы Минэкономразвития. Об этом заявил ТАСС министр экономического развития Максим Решетников.

"Действительно, я руководил профильной рабочей группой Госсовета по направлению "Экономика и финансы". За это время, в том числе, удалось найти ряд успешных решений, направленных на более эффективное финансирование мероприятий национальных проектов в регионах", - отметил Решетников.

По его словам, была проделана большая работа, и все наработки, предложения губернаторов будут использованы в работе министерства.

21 января 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил министром экономического развития РФ Максима Решетникова, ранее занимавшего должность губернатора Пермского края.

Правительство России 15 января в полном составе подало в отставку в связи с предложенными президентом преобразованиями.