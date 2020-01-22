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Ермолино Калужской области включили в перечень моногородов

По словам главы администрации Боровского района, статус моногорода даст новый толчок социально-экономическому развитию города

ТАСС, 22 января. Город Ермолино Боровского района Калужской области получил статус моногорода. Распоряжение правительства Российской Федерации опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) городское поселение "Город Ермолино" Калужской области", - говорится в тексте документа.

Глава администрации Боровского района Николай Калиничев сообщил ТАСС, что включение Ермолино в перечень моногородов даст новый толчок социально-экономическому развитию города. "Согласно профильной федеральной программе, ермолинцы смогут рассчитывать на реконструкцию существующей и строительство новой инфраструктуры, субсидирование и поддержку проектов, инвестирование в развитие", - сказал он.

В пресс-службе правительства Калужской области напомнили, что с инициативой включения Ермолино в перечень моногородов выступил глава региона Анатолий Артамонов.

Статус моногородов в Калужской области также имеют Кондрово и Сосенский.

В России насчитывается более 300 моногородов. На этот статус могут претендовать населенные пункты с численностью населения более 3 тыс. человек, из которых порядка 20% заняты на предприятиях одной компании (градообразующего предприятия). Включение в перечень моногородов дает возможность получения статуса территории опережающего развития (ТОР - экономической зоны с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами). На данный момент моногородам доступны 119 различных мер поддержки, включая налоговые льготы для инвесторов.

Теги
РоссияКалужская область
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