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Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились на 1,08-1,31%

Индекс Мосбиржи уменьшился до 3174,62 пункта, индекс РТС - до 1612,87 пункта

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по окончанию торговой сессии уменьшился на 1,08% - до 3174,62 пункта, индекс РТС снизился на 1,31%, до 1612,87 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 20:20 мск вырос на 0,19%, до 62 рубля, курс евро увеличился на 0,17%, до 68,735 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,14% - до $63,09 за баррель.

В середине недели рынок акций РФ продолжил умеренную коррекцию, прокомментировал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Основными факторами воздействия на динамику индексов, на наш взгляд, является назревшее техническое "охлаждение", а также дискретное снижение нефтяных цен. Кроме того, сегодня на форуме в Давосе американский президент [Дональд] Трамп посетовал на трудности в торговых переговорах с ЕС, такая риторика не способствовала росту оптимизма биржевиков", - пояснил он.

Как отметил инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев, сегодня в первую очередь под давлением находится сектор металлов и добычи - акции "Русала" снизились на 5%, ММК и "Мечела" - на 3%.

"Сырьевой сектор традиционно чувствует себя слабее в завершающей стадии экономического цикла. В нефтегазовых именах второй день подряд распродают "Сургутнефтегаз" - бумага как росла без новостей, также в информационном вакууме и снижается в цене. Более 2,5% теряет "Новатэк" на приближении спотовых цен на газ к новым минимумам. Из позитивных историй сегодняшнего дня - растущая на сильных операционных результатах X5 (+2%) и продолжающий ралли "Детский мир" и "Система". Компании потребительского сектора остаются в числе наших фаворитов в среднесрочной перспективе", - пояснил эксперт.

"Иностранные биржи продолжают расти, а технические сигналы указывают на высокую вероятность возвращения отечественного рынка к росту", - считает Бахтин.

Эксперт также отметил, что в четверг стоит обратить внимание на недельные сведения по запасам нефти в США по данным API и Минэнерго США, так как эти данные могут привнести волатильность в котировки нефти. Из статистики он также выделил недельное изменение числа первичных заявок на получение пособий по безработице в США, помимо этого, предстоящее заседание ЕЦБ. В России "Алроса", "Полиметалл" и ТМК опубликуют операционные результаты за IV квартал и 12 месяцев 2019 года.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в четверг будет формироваться в пределах 3175-3215 пунктов, курс рубля к доллару - на уровне 61,5-62,5 рубля.

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