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"Росгеология" выполнит для ONGC сейсморазведочные работы на шельфе Индии

Этот контракт стал крупнейшим зарубежным контрактом в истории "Росгеологии"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Дочернее общество "Росгеологии" - "Севморнефтегеофизика" (СМНГ) и индийская государственная нефтегазовая корпорация ONGC подписали контракт на проведение морских сейсморазведочных работ 2D и 3D на континентальном шельфе Индии. Об этом говорится в сообщении российского холдинга.

Этот контракт стал крупнейшим зарубежным контрактом в истории "Росгеологии".

В настоящее время идет подготовка к полевым сейсморазведочным работам, которые планируется начать в первой декаде февраля 2020 года. Для выполнения работ будет задействовано научно-исследовательское судно "Академик Примаков".

Сейсмические исследования будут проводится на трех высокоперспективных участках Мумбайского нефтегазового бассейна. Географически участки расположены в Камбейском заливе Аравийского моря: один - у северного побережья залива к югу от города Махува, два - западнее городов Мумбай и Тарапур.

"Победа в тендере ONGC вновь продемонстрировала высокие компетенции нашей морской сейсморазведки, которая успешно конкурирует на мировом рынке, - подчеркнул гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков. - Договор с ONGC - крупнейший зарубежный контракт в истории "Росгеологии", имеющий особое значение в рамках реализации нашей стратегии, направленной на увеличение доли контрактов за пределами России до 30% от выручки компании".

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства. "Севморнефтегеофизика" - крупнейшая морская геофизическая компания в России. Предприятие ведет свою историю с 1979 года.

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