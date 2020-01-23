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Экономический форум в Давосе – 2020
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Сбербанк скорректировал прогноз по прибыли в связи с продажей турецкой "дочки"

Как сообщил глава банка Герман Греф, планы менеджмента Сбербанка в отношении рекомендаций по дивидендам за 2019 год не меняются

ДАВОС /ШВЕЙЦАРИЯ/, 23 января. /ТАСС/. Сбербанк немного скорректировал прогноз по прибыли в связи с продажей 99,85% акций турецкой "дочки" Denizbank банку Emirates NBD, но целевой прогноз по прибыли в 1 трлн рублей в 2020 году не изменился. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы немного скорректировали наш прогноз [по прибыли] в силу того, что мы не учитывали продажу нашего турецкого бизнеса. И, конечно, как минимум $500 млн чистой прибыли из нашего баланса ушло, - сказал он. - Но в целом, мы пока не снимаем цели, которые мы поставили".

В кулуарах форума Греф также сообщил, что планы менеджмента Сбербанка в отношении рекомендаций по дивидендам за 2019 год не меняются.

"У нас будет решение совета [директоров] и собрания акционеров. У нас ничего не меняется [касательно рекомендации дивидендов]", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли Сбербанк планы по выплате дивидендов за 2019 год в размере не менее 50% от чистой прибыли банка по МСФО.

По итогам 2018 года Сбербанк направил на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей, или 43,5% от чистой прибыли по МСФО. Дивидендная политика банка предусматривает последовательное увеличение дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО при соблюдении ряда условий, в том числе росте прибыли до 1 трлн рублей к 2020 году при уровне достаточности капитала не ниже 12,5%.

Сделку по продаже турецкой "дочки" банку Emirates NBD Сбербанк закрыл в конце июля 2019 года. В III квартале 2019 года Сбербанк признал убыток от сделки в размере 73,3 млрд рублей; по результатам квартала прибыль банка по МСФО составила 156,1 млрд рублей, что на 31,57% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Теги
ТурцияРоссияГреф, Герман ОскаровичЭкономический форум в Давосе – 2020
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