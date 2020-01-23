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LADWP будет управлять энергосетями в Лос-Анджелесе с помощью интернета вещей

Сотрудничество позволит интегрировать распределенные энергетические ресурсы города для устойчивого развития и эффективного принятия мер в случае стихийных бедствий

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Департамент водных ресурсов и энергетики Лос-Анджелеса (LADWP) заключил соглашение с технологической компанией Itron о внедрении цифрового решения IoT Network & Distribution Automation на базе интернета вещей в рамках модернизации энергосети. Об этом сообщило издание Smart Energy International.

"Благодаря комплексному подходу, лежащему в основе системы Itron, LADWP сможет повысить качество обслуживания клиентов и надежность энергосетей, заложив основу для создания "умных" городов. Кроме того, сотрудничество позволит интегрировать распределенные энергетические ресурсы Лос-Анджелеса для устойчивого развития и эффективного принятия мер в случае стихийных бедствий", - отметила старший вице-президент Itron по сетевым решениям Шарлин Мур.

LADWP - одно из крупнейших муниципальных предприятий по энергоснабжению в США, обеспечивающее электроэнергией более 1,5 млн частных и коммерческих потребителей. Интеграция решения Itron призвана повысить эффективность выявления проблем на ранней стадии, ускорить процесс принятия решений, а также снизить эксплуатационные расходы за счет расширения возможностей мониторинга и управления широким спектром подключенных к сети IoT-устройств.

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