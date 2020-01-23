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Экологи проиграли Норвегии суд по иску о требовании прекратить нефтеразведку в Арктике

Они оспаривали, в частности, законность подведенного в 2016 году распределения лицензий, в результате которого 13 компаниям, в том числе российским, предложили лежащие за полярным кругом участки в Баренцевом и Норвежском морях

ХЕЛЬСИНКИ, 23 января. /ТАСС/. Североевропейское отделение экологической организации Greenpeace и норвежская природоохранная НКО "Природа и молодежь" проиграли суд против норвежского государства по иску с требованиями прекратить нефтеразведку и нефтедобычу в Арктике и на шельфе Баренцева моря. Об этом говорится в озвученном в четверг решении апелляционного суда.

Ранее, в январе 2018 года, Окружной суд Осло по этому же иску вынес решение в пользу государства. Экологи подали апелляцию в суд второй инстанции, который в четверг оставил без изменений уже принятое решение. Теперь экологи планируют подать на этот вердикт новую апелляцию, сообщает телекомпания NRK.

Экологические организации в иске утверждали, что добыча в Арктике нарушает статью 112 основного закона страны, которая гарантирует гражданам Норвегии право на здоровую окружающую среду и обязывает власти ответственно подходить к разработке природных ресурсов с тем, чтобы будущие поколения не столкнулись с сокращением биологического разнообразия и продуктивности экосистем.

"После рассмотрения вопроса апелляционный суд, как и Окружной суд, пришел к мнению, что в действиях [государства] не содержится нарушения статьи 112. Было обращено особое внимание на то, что в настоящее время неизвестно, будет ли там [в Арктике] найдено месторождение, разработка которого коммерчески целесообразна, и приведут ли действия правительства к возникновению выбросов в атмосферу", - говорится в сообщении суда. "Что касается рисков для жителей этого региона, то они слишком низкие, чтобы нести в себе нарушение статьи 112", - указано там.

Экологи оспаривали, в частности, законность подведенных в мае 2016 года итогов 23-го раунда распределения лицензий на право разработки норвежского континентального шельфа, который проводило Министерство нефти и энергетики Норвегии. В результате 13 компаниям, в том числе российским, были предложены лежащие за полярным кругом участки в Баренцевом и Норвежском морях. Экологи заявляли, что это приведет к росту добычи и еще большему увеличению вредных выбросов в атмосферу.

Природозащитники считают, что нефтедобыча в Арктике грозит катастрофическими последствиями для хрупких природных систем региона в случае аварий и разлива нефтепродуктов. По их мнению, разработка пока почти нетронутых норвежских углеводородных запасов в Арктике также никак не может сочетаться с обязательствами сокращать выбросы углекислоты в атмосферу и стремиться не допустить потепления средней температуры Земли больше чем на 1,5 градуса по Цельсию, взятыми на себя Норвегией в соответствии с Парижским соглашением.

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Норвегия
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