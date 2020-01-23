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Бывший PR-директор "Яндекса" стал вице-президентом Mail.ru Group по коммуникациям

Очир Манджиков до работы в "Яндексе" отвечал за коммуникации в розничной сети МТС и "Евросети"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Бывший директор по связям с общественностью "Яндекса" Очир Манджиков назначен вице-президентом Mail.ru Group по коммуникациям, сменив на этой должности Александра Кармаева. Об этом сам Кармаев сообщил в четверг на своей странице в Facebook.

"Я покидаю ставшую мне родной за три последних года Mail.ru Group и передаю дела новому вице-президенту по коммуникациям - Очиру Манджикову. Я займусь собственными проектами, запланированными на 2020 год", - написал он.

Сам Манджиков в свою очередь также сообщил о назначении, написав об этом в своем аккаунте в соцсети. Информацию о назначении ТАСС подтвердили в пресс-службе Mail.ru Group.

Манджиков работал в "Яндексе" с 2009 года, до этого отвечал за коммуникации в розничной сети МТС и "Евросети". В августе 2018 года он покинул пост директора по связям с общественностью "Яндекса".

Должность вице-президента по коммуникациям в Mail.ru Group появилась в 2017 году - тогда ее занял Кармаев, работавший до этого в "Трансойле" и "Михайлов и партнеры".

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