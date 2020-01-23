{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два флекси-поезда отправились по ЮВЖД в порт Новороссийск

Они доставят около 4,6 тыс. т соевого и рапсового масла

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. На Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД") развиваются перевозки наливных грузов флекси-поездами в порт Новороссийск, следует из сообщений РЖД.

Со станций Телегино (Липецкая область) и Придача (Воронеж) отправились два контейнерных флекси-поезда, в состав которых вошли в общей сложности 213 контейнеров с флекситанками, в порт Новороссийск, куда доставят около 4,6 тыс. т соевого и рапсового масла.

Поезда будут находиться в пути всего 30 часов. Затем груз отправится морем из Новороссийска в Китайскую Народную Республику (КНР).

Флекситанк - это инновационная эластичная упаковка, позволяющая перевозить наливные неопасные грузы в универсальном 20-футовом контейнере. Объем одной емкости - от 17 до 24 тыс. л, в зависимости от плотности перевозимой продукции.
 

Теги
РоссияКитай
Реклама на ТАСС
Минпромторг предложил снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя
Речь идет о снижении с 65 тыс. до 20 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС