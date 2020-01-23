Два флекси-поезда отправились по ЮВЖД в порт Новороссийск

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. На Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД") развиваются перевозки наливных грузов флекси-поездами в порт Новороссийск, следует из сообщений РЖД.

Со станций Телегино (Липецкая область) и Придача (Воронеж) отправились два контейнерных флекси-поезда, в состав которых вошли в общей сложности 213 контейнеров с флекситанками, в порт Новороссийск, куда доставят около 4,6 тыс. т соевого и рапсового масла.

Поезда будут находиться в пути всего 30 часов. Затем груз отправится морем из Новороссийска в Китайскую Народную Республику (КНР).

Флекситанк - это инновационная эластичная упаковка, позволяющая перевозить наливные неопасные грузы в универсальном 20-футовом контейнере. Объем одной емкости - от 17 до 24 тыс. л, в зависимости от плотности перевозимой продукции.

