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Евросоюз запретил ввоз мяса птицы c Украины

В Госпродпотребслужбе Украины назвали это решение "ошеломляюще неожиданным"

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Евросоюз временно приостановил ввоз на свою территорию с Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы украинского производства. Об этом в четверг сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

"Информация об этом поступила вечером 22 января от Европейской комиссии. Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны", - заявили в ведомстве.

При этом Госпродпотребслужба отметила, что "Украина в соответствии с международными обязательствами как член Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации охраны здоровья животных безотлагательно, на опережение предупредила своих международных торговых партнеров об обнаружении случая гриппа птицы". "Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами - членами ЕС", - уверяет Госпродпотребслужба.

Согласно информации, яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.

18 января на промышленном предприятии "Хутор" в Немировском районе Винницкой области зарегистрирована гибель птицы. Лабораторные исследования установили диагноз "грипп птицы" типа А, субтипа H5. В эпизоотический очаг, кроме ЧП "Хутор", отнесены хозяйства ООО "Немиров-Подолье" и СООО "Колосок". В зону защиты (в радиусе 3 км вокруг эпизоотического очага) отнесены девять населенных пунктов Немировского района, в зону наблюдения (10 км) вошли 23 населенных пункта этого же района.

По информации Госпродпотребслужбы в Винницкой области, в эпизоотическом очаге насчитывается 116 тыс. голов птицы. По состоянию на 21 января в эпизоотическом очаге было уничтожено 22 тыс. голов птицы.

По состоянию на начало 2020 года в домохозяйствах и предприятиях Украины содержится почти 220 млн голов птицы.

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