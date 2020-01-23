Минпромторг предложил снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Минпромторг РФ подготовил пакет законопроектов, которые предполагают снижение стоимости госпошлины за лицензию на продажу алкогольной продукции за каждый магазин или общепит с 65 тыс. до 20 тыс. рублей, а также минимизацию рисков отказа в выдаче лицензии на этот вид деятельности. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Минпромторгом России подготовлен пакет законопроектов, в том числе предусматривающий установление размера госпошлины за лицензию на торговлю алкоголем на каждый магазин или пункт общепита в размере 20 тыс. рублей в год на один объект. Исключения предполагаются только для организаций потребительской кооперации, которые будут платить 20 тыс. рублей в год за лицензию, в которой может быть несколько обособленных подразделений", - сказал он.

Как следует из распоряжения кабмина от 17 января 2020 года N 19-р, законопроекты будут внесены в правительство в марте 2020 года, в мае того же года в Госдуму, а уже в июле - августе 2020 года могут быть рассмотрены в Совете Федерации.

Замглавы Минпромторга РФ напомнил, что размер государственной пошлины за предоставление (продление) лицензии на розничную продажу алкоголя в настоящее время не зависит от количества обособленных объектов (помещений), имеющихся у организации и составляет 65 тыс. рублей за каждый год действия лицензии. "Таким образом, создается ситуация, когда крупная торговая сеть (к примеру, из 10 магазинов) и один сельский магазин платят государственную пошлину в одном и том же размере, что приводит к неравным условиям", - пояснил Евтухов.

Основания для отказа в лицензии

Недостоверные сведения в поданных документах или наличие у заявителя задолженностей, например, по налогам может стать основанием для отказа в выдаче лицензии на торговлю алкоголем. По словам замглавы Минпромторга, чтобы снизить риски для заявителей в отказе в получении лицензии "пакетом" законопроектов предполагается скорректировать основания для отказа таким образом, чтобы устанавливалось "наличие только неуплаченного в установленный срок административного штрафа".

"Предусмотреть возможность уплаты административного штрафа заявителем при указании на него лицензирующим органом во время экспертизы документов. В случае уплаты лицензирующий орган уже не вправе отказать в выдаче лицензии на соответствующем основании", - добавил Евтухов.

Предполагается также, что при обнаружении в поданных документах недостоверной, искаженной, неполной информации, неполного комплекта документов, соискатель лицензии может устранить выявленные нарушения до вынесения отказа в получении лицензии.

Розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, является лицензируемым видом деятельности, размер госпошлины установлен ст. 333.33 НК РФ.