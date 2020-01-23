Цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель

ТАСС, 23 января. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,93% - до $61,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:46 мск.

В последний раз стоимость нефти данной марки находилась ниже $62 за баррель 4 декабря 2019 года.

По состоянию на 16:49 мск стоимость марки Brent продолжила снижение и торговалась на уровне $61,79 за баррель, что на 2,25% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В свою очередь, нефть марки WTI подешевела на 2,45%, до $55,35 за баррель.

На фоне снижения цен на нефть, курсы американской и европейской валют укрепились по отношению к рублю. Так, курс доллара вырос до 61,95 руб. (+0,18%), а курс евро - до 68,66 руб. (+0,09%).