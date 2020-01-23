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Генсек ОПЕК назвал условие влияния нового коронавируса из Китая на рынок нефти

Это произойдет в том случае, если ВОЗ объявит ситуацию чрезвычайной

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Реальное влияние нового коронавируса из Китая на нефтяной спрос будет зависеть от масштабов эпидемии и оценки ВОЗ. Об этом журналистам сказал генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Это зависит от масштаба распространения. Я также слышал, что ВОЗ должна была провести заседание по этому вопросу. Я не знаю его результатов. Но если они объявят о чрезвычайной ситуации, то это будет иметь глобальное влияние [на спрос]", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Котировки нефти Brent на новостях о новом коронавирусе снижаются. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,93% - до $61,99 за баррель.

Теги
Мировые цены на нефтьБаркиндо, МухаммедКитайская вирусная пневмонияЭкономический форум в Давосе – 2020
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