Бюджет Коми за 2019 год исполнен с профицитом в 4,2 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 23 января. /ТАСС/. Бюджет Республики Коми за 2019 год исполнен с профицитом в 4,2 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг зампредседателя правительства - министр финансов региона Галина Рубцова.

"По предварительным итогам за 2019 год доходы республиканского бюджета составили 86,3 млрд рублей при плане в 82,1 млрд, расходы - 82,1 млрд при плане в 85,5 млрд рублей, профицит - 4,2 млрд рублей. Он сложился и потому, что плановые назначения по расходам не исполнены в полном объеме. Государственный долг на 1 января 2020 года снизился на 2,9 млрд рублей (на 10%) к уровню 2018 года и составил 25,5 млрд рублей, или 33,4% от доходов региона", - сообщила глава Минфина на заседании регионального правительства.

По данным министра, неиспользованный остаток бюджетных ассигнований составил 3,4 млрд рублей. Наиболее значительный его объем, 1,2 млрд рублей, - у Минстроя в связи с не исполненными до конца обязательствами по стройкам. Это касается инфекционной больницы в Сыктывкаре, школ в Сыктывкаре и селе Помоздино. Не освоены ассигнования на разработку проектной документации на реконструкцию регионального театра оперы и балета. Муниципалитеты не потратили 112 млн рублей, выделенные на снос аварийного жилья. Министерство образования получило остаток средств в 426 млн рублей, министерство здравоохранения - 279 млн рублей, причина - неисполнение обязательств по строящимся объектам. Все невыполненные обязательства будут завершены в этом году, сообщила министр.

По ее данным, адресная инвестиционная программа региона на 2019 год объемом в 3,7 млрд рублей исполнена на 70%. Планировалось ввести 21 объект, но по факту ввели только 13. Не завершено строительство школ в Сыктывкаре и в селе Часово, водовода в Жешарте, здания водозабора в Усинске, социокультурного центра в Подчерье и трех участков дороги Сыктывкар - Нарьян-Мар.

"Практика уже показывает: если на начало года нет утвержденной проектно-сметной документации, нет положительного заключения государственной экспертизы и к 1 апреля не проведены конкурсные процедуры, то это практически говорит о срыве строительства данного объекта", - отметила Рубцова.

Глава республики Сергей Гапликов напомнил членам правительства об ответственности. "Не обманывайте наших жителей. Если проект в начале года был одобрен и за целый год подготовка по нему не проведена, это ваша персональная ответственность", - сказал глава региона.