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Санация на финансовом рынке
Обновлено 

ЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Решение было принято "в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка ("НВКбанк"). Об этом говорится в пятницу в сообщении регулятора.

По данным регулятора, решение об отзыве лицензии было принято "в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков".

Теги
РоссияСанация на финансовом рынке
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