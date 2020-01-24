ЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка ("НВКбанк"). Об этом говорится в пятницу в сообщении регулятора.

По данным регулятора, решение об отзыве лицензии было принято "в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков".