Дворкович: российские компании уже способны предложить миру решения для "умных городов"

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Российские IT-компании сегодня имеют возможность занять собственную нишу на иностранных рынках в областях информационной безопасности и программного обеспечения для "умных городов". Об этом в пятницу заявил журналистам во Владивостоке глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. Он отметил, если выход на рынок начнется в ближайшее время, то уже через три-пять лет отечественные технологии могут появиться в нескольких городах мира.

16 января премьер-министр Михаил Мишустин заявил о намерении помогать российским компаниям продвигать отечественные цифровые платформы на внешние рынки и развивать их внутри страны.

"Я упоминал сегодня продукты, связанные с информационной безопасностью, и наши компании, прежде всего, через Сингапур, уже выходят на рынки других стран. Вторая тема - "умные города", речь идет не о стройке как таковой…, а об "умных" цифровых решениях для городов, для управления транспортными системами, управления системами безопасности, такого типа вещи мы можем предлагать", - сказал Дворкович, отвечая на вопрос о существующих российских предложениях на мировом рынке IT-технологий.

"Здесь мы находимся в числе мировых лидеров и в ближайшие годы можем, если агрессивно будем действовать, здесь занять серьезную нишу <…> Если начнем сейчас, то через три-пять лет сможем внедрить в некоторых городах мира эти системы", - сказал глава фонда "Сколково".

Он добавил, что в настоящее время это может делать любая российская компания, пользуясь созданными правительством институтами.

Дворкович указал, что сейчас одним из лидеров во внедрении технологий для "умного города" является Москва. "Мы можем эти решения как базу взять и их уже дополнять какими-то местными решениями, в том числе разрабатываемыми в отдельных регионах нашей страны", - отметил он.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. В России на базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город".

Нацпроекты рассчитаны до 2024 года включительно. На исполнение нацпроекта "Цифровая экономика", который состоит из шести федеральных проектов, планируется направить 1 трлн 634,9 млрд рублей. На нацпроект "Жилье и городская среда", в который включены четыре федеральных проекта, предусмотрено более 1 трлн рублей.