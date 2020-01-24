В Кремле считают Грефа успешным руководителем Сбербанка

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Кремль очень высоко оценивает деятельность главы Сбербанка Германа Грефа. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова Грефа о том, что он покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен.

"Герман Оскарович действительно чрезвычайно успешный руководитель Сбербанка, и не только Сбербанка - вы знаете, что он непосредственно участвует и в процессах по искусственному интеллекту, и так далее, он занят в очень многих процессах. И, безусловно, его работа очень высоко ценится", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков не стал комментировать вопросы, касающиеся возможной смены основного акционера Сбербанка (сейчас 50% плюс одна акция этого кредитного учреждения принадлежит ЦБ), отметив, что эта тема скорее относится к компетенции правительства.

Согласно собственной стратегии, Сбербанк позиционирует себя как экосистема, которая объединяет на базе единой платформы партнеров банка, оказывающих услуги как финансового, так и нефинансового характера. В экосистему Сбербанка входят более 30 компаний по основным направлениям: электронная коммерция ("Яндекс.Маркет"), медицина (DocDoc), телекоммуникации ("Сбербанк Телеком"), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл ("Фудплекс"), сервисы для оптимизации бизнес-процессов ("Эвотор", СБЕР Решения) и другие.