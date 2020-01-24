Субсидии на строительство краболовов на Дальнем Востоке составят не менее 5 млрд рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Компании, которые будут заказывать суда-краболовы на дальневосточных верфях, смогут получить компенсацию 20% стоимости строительства - около 340 млн рублей за каждое. Всего на выплату субсидий за первые 16 краболовов потребуется около 5 млрд рублей, сообщил ТАСС первый замглавы Минвостокразвития Сергей Тырцев.

Половина квот на добычу краба распределяется на аукционах, их получатели должны строить краболовные суда на верфях в России. Всего предусмотрен 41 лот с долями квот на вылов краба, 35 уже распределены. Для того, чтобы часть краболовов строилась на предприятиях Дальнего Востока, разрабатывается механизм предоставления субсидий.

"Предполагается, что 16 из 35 судов должны быть заложены на дальневосточных верфях. Пять млрд рублей - объем субсидий, который необходим на компенсации при строительстве на Дальнем Востоке первых 16 краболовов", - сказал Тырцев. Он добавил, что остаются нераспределенными шесть лотов. Если их получатели будут заказывать суда на дальневосточных верфях, на компенсации им потребуется еще два млрд рублей.

Первый замминистра пояснил, что средняя стоимость строительства краболова оценивается в 1,7 млрд рублей, поэтому за каждое судно заказчикам будет компенсироваться около 340 млн рублей. Планируется, что субсидия составит 20% для всех краболовных судов, которые будут строиться на Дальнем Востоке, - ранее рассматривался вариант увеличить ее до 30% для головного судна (первого из серии или класса кораблей, которые строятся по одному проекту).

"Субсидия будет 20% для всех, но с учетом того, что стоимость головного судна несколько выше, и выплата для них будет больше", - пояснил Тырцев.

Первый замглавы Минвостокразвития добавил, что сейчас заключены контракты на строительство 14 краболовов, по остальным двум судам ведутся переговоры с верфями. Киль первого дальневосточного краболова заложен на судостроительном предприятии "Восточная верфь" в Приморье в конце ноября 2019 года.

О механизме

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2019 года закону, половина квот на вылов краба распределяется на аукционах. Квоты дают право добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями на 15 лет.

Первые крабовые аукционы прошли осенью 2019 года. На них был выставлен 41 лот: 31 - с долями квот на добычу крабов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 10 - в Северном. Из 31 "дальневосточного" лота в 2019 году было разыграно 25, еще 6 будет распределено в 2020 году.

Получатель квоты должен в течение пяти лет построить краболовное судно. Для того, чтобы часть из них строилась на предприятиях Дальнего Востока, создается механизм предоставления субсидий. Предполагается, что компаниям, которые будут заказывать суда на дальневосточных верфях, из федерального бюджета будет компенсироваться 20% стоимости строительства судна. Средства могут быть выделены из доходов от крабовых аукционов.