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Лукашенко видит в налоговом маневре в РФ попытку надавить на Белоруссию

"Зачем надавить - догадайтесь с трех раз", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Власти Белоруссии рассматривают введение налогового маневра в нефтяной сфере в России как попытку надавить на Минск. Об этом заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко, посещая Могилевскую область.

Президент Белоруссии заявил, что ему напрямую доложили, что это было сделано специально, чтобы надавить на республику. "Зачем надавить - догадайтесь с трех раз", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА. По словам главы республики, "были разные теории, заключения" и "все они, наверное, имеют место".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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