МЭР разработало поправки к закону, которые вводят понятие "семейное предприятие"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Министерство экономического развития разработало поправки к федеральному закону "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", которыми вводит понятие "семейное предприятие". Соответствующий законопроект опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство предлагает законодательно закрепить понятие "семейное предприятие" в целях дальнейшего оказания таким субъектам целевой, адресной государственной поддержки.

"Обособление семейного предпринимательства в отдельную правовую категорию на федеральном уровне позволит создать экономические, правовые и организационные условия для формирования развитой инфраструктуры семейного предпринимательства, развития семьи как среды самореализации человека, увеличения потенциала семьи и его использования в интересах развития общества и экономики", - говорится в материалах к законопроекту.

Согласно документу, субъект малого и среднего предпринимательства может быть признан семейным предприятием, если участники хозяйственного общества - члены одной семьи и владеют суммарно более, чем 50% долей в уставном капитале общества, и один из членов семьи является единоличным исполнительным органом такого юридического лица. Также к семейному предприятию законодательно могут быть отнесены производственные кооперативы, фермерские хозяйства или индивидуальные предприниматели, где не менее 50% работников являются членами одной семьи.

Для закрепления определения "семейное предприятие" будут учитываться супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, братья и сестры родителей каждого из супругов, усыновители, усыновленные.