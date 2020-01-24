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Совет директоров "Газпром нефти" назначил Павла Одерова замглавы компании

Он будет заниматься вопросами развития международного бизнеса компании

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Совет директоров "Газпром нефти" назначил бывшего главу департамента 512 "Газпрома" Павла Одерова заместителем генерального директора компании по внешнеэкономической деятельности. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".

"Совет директоров "Газпром нефти" принял решение о назначении на должность заместителя генерального директора компании по внешнеэкономической деятельности Павла Одерова. В сферу ответственности нового заместителя генерального директора войдут вопросы развития международного бизнеса компании", - отмечается в сообщении.

Владислав Барышников, ранее занимавший должность заместителя генерального директора "Газпром нефти" по развитию международного бизнеса, назначен советником генерального директора компании.

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