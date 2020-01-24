Совет директоров "Газпром нефти" назначил Павла Одерова замглавы компании

Ситуация вокруг Промсвязьбанка

Верховный суд отказал в пересмотре дела о взыскании 32,6 млрд руб. и $505 млн в пользу ПСБ

Ранее Арбитражный суд Москвы постановил обязать компанию братьев Ананьевых Promsvyaz Capital B. V. и девять других связанных с экс-бенефициарами Промсвязьбанка структурами вернуть банку деньги

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