Совет директоров "Газпром нефти" назначил Павла Одерова замглавы компании

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Совет директоров "Газпром нефти" назначил бывшего главу департамента 512 "Газпрома" Павла Одерова заместителем генерального директора компании по внешнеэкономической деятельности. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".
"Совет директоров "Газпром нефти" принял решение о назначении на должность заместителя генерального директора компании по внешнеэкономической деятельности Павла Одерова. В сферу ответственности нового заместителя генерального директора войдут вопросы развития международного бизнеса компании", - отмечается в сообщении.
Владислав Барышников, ранее занимавший должность заместителя генерального директора "Газпром нефти" по развитию международного бизнеса, назначен советником генерального директора компании.