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В Ростуризме сообщили, что полный возврат средств при отказе от туров в Китай невозможен

В ведомстве пояснили, что таким основанием может служить сообщение Роспотребнадзора о том, что ситуация несет угрозу жизни и здоровью граждан, но его пока не было

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Рекомендация Роспотребнадзора по возможности воздержаться от поездок в Китай пока не дает оснований для полного возврата средств при отказе от оплаченного тура в КНР. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Ростуризма.

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"Сегодняшняя рекомендация Роспотребнадзора по возможности воздержаться от поездок в Китай не является основанием для полного возврата средств при отказе от тура в КНР. Таким основанием может служить сообщение Роспотребнадзора о том, что ситуация несет угрозу жизни и здоровью граждан. Пока такого сообщения выпущено не было", - сообщили в Ростуризме.

Таким образом, сейчас возврат возможен только за вычетом фактически понесенных туроператором расходов, пояснили в ведомстве.

Отказы от туров в Китай по-прежнему носят единичный характер, сообщили ранее в пятницу ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Основным направлением для российских организованных туристов в Китае является остров Хайнань, удаленный от очага вспышки нового типа коронавируса. Ни одного случая заражения новым вирусом на Хайнане пока выявлено не было, напомнила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации. В случае, если поездку будет решено не отменять, ведомство рекомендует соблюдать меры предосторожности: использовать маски, мыть руки, не посещать зоопарки и культурно-массовые мероприятия с участием животных, воздержаться от посещения рынков, употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду.

По последним данным, количество подтвержденных в Китае случаев заражения возросло до 877 человек, число умерших от болезни составляет 26 человек. Коронавирус нового типа уже выявлен в Таиланде, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США и Японии. ВОЗ пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае.

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