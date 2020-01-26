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Состояние Илона Маска увеличилось за неделю на $2,1 млрд

Это связано с повышением рыночной капитализации возглавляемой им компании Tesla
Илон Маск AP Photo/John Raoux
Описание
Илон Маск
© AP Photo/John Raoux

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Состояние предпринимателя Илона Маска увеличилось за неделю на $2,1 млрд в свете повышения рыночной капитализации возглавляемой им компании Tesla. Об этом свидетельствуют оценки агентства Bloomberg за субботу.

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Согласно приведенным данным, состояние Маска 20 января превышало $30,9 млрд, 23 января оно увеличилось до $33,3 млрд, а 24 января снизилось до $33 млрд. 25 января суммарная стоимость активов Маска, по оценкам Bloomberg, не изменилась, поскольку в США в субботу и воскресенье не проводят фондовые торги.

По данным агентства, с начала текущего года Маск стал богаче на $5,4 млрд, а за последние 12 месяцев - примерно на $10 млрд. Наиболее ценным активом предпринимателя Bloomberg считает долю в компании Tesla.

Журнал Forbes приводит оценки, согласно которым состояние Маска увеличилось с 20 января по 23 января на $1,7 млрд, до $32 млрд. В списке самых богатых людей мира, составляемом Forbes, Маск занимает 28-е место. В аналогичном рейтинге Bloomberg он на 27-й позиции.

В среду в свете роста курса акций Tesla рыночная капитализация этой компании, выпускающей электрокары, превысила $100 млрд. К завершению торговой сессии в пятницу данный показатель снизился примерно до $92 млрд.

Основные инвестиции Маска связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами. Предприниматель также является главой компании SpaceX. Она использует собственные ракеты-носители для вывода на орбиту полезных грузов и разрабатывает новый космический корабль.

Теги
СШАМаск, Илон
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