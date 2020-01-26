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Власти предлагают рассмотреть "Якутию" для создания авиакомпании по перевозкам в ДФО

В декабре 2019 года Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил внести предложения о создании специальной авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке
Председатель правительства Якутии Владимир Солодов Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Председатель правительства Якутии Владимир Солодов
© Гавриил Григоров/ТАСС

ЯКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Власти направили предложение в адрес министерства транспорта РФ с просьбой рассмотреть "Якутию" для создания авиакомпании, предназначенной для перевозок в ДФО. Об этом сказал председатель правительства Якутии Владимир Солодов в прямом эфире на своей официальной странице в Instagram в воскресенье.

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Тема создания авиакомпании для полетов внутри ДФО обсуждается несколько лет. Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании специальной авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Ранее сообщалось, что Ростех подготовил соответствующее предложение по эксплуатации российских самолетов и вертолетов для развития региональных перевозок. Также "Аэрофлот" предложил создать новую авиакомпанию на базе его дочерней "Авроры".

"Мы уже направили предложение с просьбой рассмотреть авиакомпанию "Якутия" как одну из структур, на базе которой такая дальневосточная авиакомпания будет создана. И уверен, что это не только не повредит, но и наоборот даст дополнительный скачок для повышения доступности, стоимости и набора рейсов, которые будут доступны для наших граждан", - сказал Солодов.

Как отметил ТАСС председатель правительства региона, соответствующие предложения были направлены в адрес министерства транспорта РФ.

"Авиакомпания "Якутия" - это ключевое наше предприятие. Я считаю принципиально важным продолжение его поддержки, потому что в этом [состоит] специфика Республики Саха (Якутия), что [это] единственный способ связи с основной частью России", - добавил Солодов.

Авиакомпания "Якутия" создана в 2002 году на базе авиакомпаний "СахаАвиа" и "Якутские авиалинии". Основной вид деятельности предприятия - транспортно-туристические перевозки пассажиров и грузов. Головной офис авиакомпании располагается в Якутске. Представительства авиакомпании расположены более чем в 40 различных городах России и зарубежья. Авиакомпания является основным национальным авиаперевозчиком Якутии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЯкутияСолодов, Владимир ВикторовичДальний Восток
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