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"Известия": бизнес предложил применить "регуляторную гильотину" к требованиям монополий

Речь идет о требованиях таких компаний, как "Газпром", РЖД и Росморпорт

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Комитет по контрольно-надзорной деятельности "Деловой России" подготовил предложения, в соответствии с которыми планируется распространить "регуляторную гильотину" на обязательные требования к предпринимателям, содержащиеся в нормативно-правовых актах (НПА) естественных монополий. Речь прежде всего идет о таких компаниях, как "Газпром", РЖД и Росморпорт, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на председателя объединения Алексея Репика.

По данным издания, свои инициативы "Деловая Россия" планирует направить на рассмотрение в правительство. Как сообщил газете ответственный секретарь комитета Илья Борзик, некоторые государственные корпорации обладают правом устанавливать собственные инструкции и требования, что на деле приравнивает их к регуляторам. Более того, нередко корпоративные правила "превосходят действующее отраслевое законодательство", пояснил он "Известиям".

Как сообщает издание, за соблюдением НПА монополий следят государственные контрольно-надзорные органы, рассматривающие корпоративные правила как обязательные требования и привлекающие предпринимателей к ответственности за их нарушение. Эти предписания не подпадают под "регуляторную гильотину", что является свидетельством неполноценного выполнения поручений президента по устранению избыточных требований к бизнесу на всех уровнях. В "Деловой России" уверены, что обязательными для предпринимателей являются только требования, закрепленные в актах исполнительной власти, а нормы компаний-монополистов могут носить рекомендательный характер. По данным газеты, избыточными нормами в объединении считают методы присоединения газовых сетей к действующим газопроводам от "Газпрома", распоряжение РЖД о технологии оказания услуги по размещению грузовых вагонов на путях и другие.

По информации "Известий", предложенную инициативу поддержали в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палате (ТПП РФ) и "Опоре России".

В Минэкономразвития на просьбу издания прокомментировать инициативу заверили, что единственными организациями, которые по закону имеют право устанавливать обязательные требования, являются госкорпорации "Роскосмос" и "Росатом". В МЭР также пояснили, что готовы рассмотреть предложения по устранению барьеров для бизнеса со стороны иных госкомпаний, однако для этого необходим более конкретный список избыточных норм от рабочих групп по "гильотине".

В пресс-службе правительства отметили, что смогут дать комментарий по ситуации после того, как получат официальные предложения от деловых объединений. В "Газпроме", РЖД и Росморпорте на запрос "Известий" не ответили.

О "регуляторной гильотине"

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

В рамках "регуляторной гильотины" все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности как минимум раз в пять лет. Для реализации реформы правительство РФ разрабатывает соответствующие законопроекты. Также под "гильотину" попадут законы и постановления, принятые в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.

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