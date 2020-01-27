Вице-президентом "Транснефти" по капитальному строительству стал Сергей Шоцкий

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вице-президентом ПАО "Транснефть", курирующим вопросы проектирования и капитального строительства, 27 января 2020 года назначен Сергей Шоцкий, говорится в сообщении компании.

До назначения вице-президентом он занимал должность генерального директора ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка". Занимавший ранее пост вице-президента Алексей Сапсай продолжит работать в системе "Транснефть" в качестве руководителя дочерней организации - "Москвагипротрубопровод".

Сергей Шоцкий начал трудовую деятельность на ЛПДС "Сокур" ОАО "Сибтранснефтепродукт". В дальнейшем занимал ключевые руководящие должности в организациях системы "Транснефть". Общий стаж работы Шоцкого в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов составляет более 15 лет. Также он работал на руководящих должностях в крупных производственных компаниях.