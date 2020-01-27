Механизм налогового инвествычета на Чукотке заработает к концу I полугодия 2020 года

АНАДЫРЬ, 27 января. /ТАСС/. Список компаний, имеющих право воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом на Чукотке, появится уже к концу I полугодия 2020 года, сообщила в понедельник ТАСС начальник управления инвестиций и предпринимательства правительства Чукотского автономного округа Лилия Шадрина.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. Он отмечал, что сегодня у субъектов федерации есть право предоставлять эту трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, но они редко используют эту возможность. Суть льготы состоит в том, что предприятия, которые вкладывают деньги в модернизацию своего производства, могут уменьшить свои выплаты по налогу на прибыль, если в регионе принят соответствующий закон.

"Категории налогоплательщиков, которым будет предоставлена возможность применения инвествычета, пока находятся в стадии обсуждения. Из-за особенностей региональной экономики не планируется включение в данную категорию золотодобывающих предприятий - они работают по принципу самоокупаемости и ежегодно обеспечивают серьезные налоговые поступления в бюджет региона", - сказала Шадрина.

Она добавила, что использование новой меры поддержки остается на усмотрение каждой конкретной компании. Пока повышенного интереса у чукотских предпринимателей к возможности воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом не фиксируется.

В настоящее время на Чукотке налоговые преференции предоставляются резидентам территории опережающего развития (ТОР) "Чукотка" и Свободному порту Владивосток, которые занимают почти половину территории округа. Кроме налоговых льгот, бизнесу оказывается и прямая финансовая поддержка через предоставление целевых субсидий и гарантий, доля которых в 2019 году превысила 20% от общего бюджета региона.