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Колебания курса рубля
Обновлено 

Курс евро вырос до 69 рублей

В последний раз курс находился на этом уровне 8 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже вырос на 0,76% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69 рублей, свидетельствуют данные торгов на 12:23 мск.

В последний раз курс евро находился на уровне 69 рублей 8 января 2020 года.

По состоянию на 12:27 мск евро замедлил рост и торговался на уровне 68,93 рубля, что на 0,66% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В то же время курс доллара в ходе торгов на Мосбирже возрос на 0,66%, до 62,48 рубля.

Курс рубля слабеет по отношению к американской и европейской валютам на фоне дешевеющей нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 3,4% и составила $57,87 за баррель.

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Колебания курса рубля
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