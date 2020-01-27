Нацбанк Украины обжаловал решение суда об отмене штрафа, наложенного на Сбербанк

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) обжаловал в Верховном суде решение судов предыдущих инстанций об отмене штрафа в размере 95 млн гривен (около $3,8 млн), наложенного НБУ на дочернюю структуру российского Сбербанка в конце 2018 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте украинского центробанка.

"Национальный банк обжаловал в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций об отмене решения НБУ о применении к АО "Сбербанк" мер воздействия в виде наложения штрафа и письменного предупреждения", - говорится в сообщении регулятора.

НБУ в декабре 2018 года оштрафовал "дочку" Сбербанка на 94,73 млн гривен (около $3,3 млн в тот момент, около $3,8 млн по нынешнему курсу) за нарушения законодательства по итогам проверки, обвинив банк в отмывании доходов. Однако этот штраф был отменен. Соответствующее решение суд первой инстанции принял в сентябре 2019 года, а в декабре суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу Национального банка Украины.

Сроки рассмотрения Верховным судом жалобы НБУ пока не определены.

Гонения на российские банки на Украине

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года в стране начались нападения вандалов на отделения дочерних структур российских банков и других компаний из РФ. А с марта 2016 года Украина ввела санкции против банков с российским государственным капиталом - Сбербанка, ВТБ и "Проинвестбанка", дочерней структуры российской госпоркорации "ВЭБ.РФ". Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму. Апелляционный суд Киева 5 сентября 2018 года наложил арест на акции Проминвестбанка, дочерних предприятий ВТБ и Сбербанка на Украине.

В ноябре прошлого года Нацбанк Украины (НБУ) признал украинскую "дочку" российского ВТБ неплатежеспособной, а в декабре НБУ принял решение о ее ликвидации (отзыве лицензии). В начале января было объявлено, что внеочередное общее собрание акционеров Проминвестбанка ("дочка" ВЭБ.РФ) рассмотрит 6 февраля вопрос о прекращении осуществления банковской деятельности с сохранением юрлица. Глава Сбербанка Герман Греф заявил в сентябре, что российский финансовый институт готов к продаже своей украинской "дочки", но пока не наладил диалог на эту тему с властями Украины.