Индекс РТС опустился ниже отметки в 1550 пунктов впервые с 6 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Индекс РТС на торгах Московской биржи опустился на 3,3%, до отметки в 1547,5 пункта, свидетельствуют данные торгов. В последний раз индекс находился ниже отметки в 1550 пунктов 6 января текущего года.

Индекс Мосбиржи снизился на 2%, до 3082,35 пункта, соответствуют данные торгов на 16:40 мск.

В то же время курс доллара к рублю вырос на 1,1%, до 62,73 рубля, курс евро - на 1%, до 69,17 рубля.

Курс рубля слабеет по отношению к американской и европейской валютам на фоне дешевеющей нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 3% и составила $58,09 за баррель.

Реакция рынка

Лидерами роста на торгах Мосбиржи являются бумаги "Полюса" (+4,9%), Polymetal (+1,8%). При этом снижаются акции "Мечела" (-4,86%), "Аэрофлота" (-4,6%), "Интер РАО" (-4,23%), "Россетей" (-4,04%), "Русала (-3,87%), "Распадской" (-3,6%).

Негативное влияние на российский рынок могло оказать распространение коронавируса в Китае, полагают в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). "Дело в том, что крупнейшие российские авиакомпании и аэропорты делают ставку на транзит пассажиропотока по направлению Европа - Азия, где Китай генерирует одну из основных долей. Вводимые ограничительные меры способны отразиться на достижении поставленных на 2020 год целей по транзиту", - считают в агентстве.

Заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин добавил, что распространение коронавируса может сказаться на российском транспортном рынке, однако степень влияния эпидемии будет зависеть в первую очередь от ее продолжительности.

Эксперт "БКС брокер" Дмитрий Бабин также отметил влияние проблемы возникновения в Китае коронавируса на рынок. "На фоне увеличения количества заболевших нарастают опасения по поводу негативного влияния данной проблемы на глобальную экономику. Правда, в основном оно носит эмоциональный характер, так как в условиях информационного нагнетания в СМИ снижается потребительская активность, что наносит удар по большинству секторов экономики и сфер жизнедеятельности Китая", - полагает эксперт.

По его словам, на этом фоне самые ощутимые потери понес рынок нефти, так как его участники опасаются, что "возможное замедление мирового экономического роста ослабит глобальный спрос на нефть". В результате ее стоимость упала до минимальных с октября прошлого года уровней, отметил Бабин.