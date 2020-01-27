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"Победа" откроет регулярные рейсы из Москвы в Ставрополь в апреле 2020 года

Отмечается, что в период календарного лета частота полетов в Ставрополь составит три рейса в неделю

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" начнет совершать регулярные рейсы из Москвы в Ставрополь в апреле 2020 года. Рейсы будут ежедневными, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе "Победы".

"Полеты в Ставрополь начнутся 1 апреля 2020 года и будут выполняться ежедневно из Москвы, в период календарного лета частота полетов в Ставрополь составит три рейса в неделю по вторникам, четвергам и субботам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что продажи на рейсы по новому российскому направлению для авиакомпании были открыты в понедельник. Лоукостером предложено не менее 1,5 тыс. билетов.

Из аэропорта Ставрополя в настоящее время выполняются регулярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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