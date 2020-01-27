Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 1,94-3,62% под влиянием новостей о коронавирусе

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские индексы снизились под влиянием новостей о распространении нового типа пневмонии в Китае - коронавируса. К завершению торгового дня индекс Мосбиржи снизился на 1,94% - до 3085,16 пункта, индекс РТС - на 3,62%, до 1541,9 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:36 мск вырос на 1,55%, до 63,03 рубля, курс евро увеличился на 1,41%, до 69,44 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3% - до $58,89 за баррель.

В понедельник рынок акций РФ фронтально корректировался вместе с иностранными площадками и ценами на нефть. Основной причиной резкого снижения аппетитов к риску стала ситуация с распространением коронавируса из Китая. К данному негативу примешиваются признаки эскалации торгового негатива между Вашингтоном и Брюсселем. В этих условиях растет спрос на защитные активы, прежде всего на золото, отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Давление на российские бумаги оказывала и сложившаяся ситуация на рынке энергоносителей, добавил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Также продажам способствовала динамика западных фондовых площадок. "В Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 2,4%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 потеряли на 1,3% и 1,4% соответственно. Аутсайдерами торгов выступили акции "Аэрофлота" и "Интер РАО", падение которых превысило 4%. Лучше рынка торговались акции "Полюса", рост которых составил 5,2%. Отметим, что ситуация вокруг распространения коронавируса давит на широкий спектр рисковых активов и акции не стали исключением", - пояснил он.

Тем не менее, несмотря на то, что индекс РТС теряет сегодня более 3%, что является крупнейшим дневным снижением с августа, данное движение вниз не выглядит критичным, считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

"Рынок очень сильно вырос с осени, и этот выразительный рост должен быть несколько скорректирован. Сейчас индекс РТС вернулся лишь на предновогодние значения. Паники не наблюдаем, хотя динамика цен на нефть, которая снизилась на 10% с начала года, вызывает настороженность", - пояснил эксперт, добавив, что сегодня инвесторы в основном продают бумаги, которые сильно выросли в последние недели - АФК "Система", "Русгидро", "Интер РАО". Это может говорить о том, что они, скорее, фиксируют прибыль, нежели режут убытки, считает аналитик.

Прогноз на вторник

Во вторник, по мнению экспертов "БКС Премьер", в фокусе внимания инвесторов останется "вирусная" проблематика, цены на сырье и ключевая статистика.

"В условиях повышенной неопределенности коррекция на российском рынке может получить развитие. Завтра выйдут важные статданные, в том числе базовые заказы на товары длительного пользования в США за декабрь. Из российской макростатистики выделим уровень безработицы и объем розничных продаж в декабре. "М.Видео" и "Полюс", как ожидается, опубликуют операционные результаты за IV квартал и весь 2019 год, а в США ожидается выход квартальных финансовых отчетов компаний Apple, eBay, Pfizer, Lockheed Martin, Starbucks", - отметил Александр Бахтин.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи во вторник будет формироваться в пределах 3040-3090 пунктов, курс рубля к доллару США - 62,8-63,7 рубля.