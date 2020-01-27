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Под Липецком построят завод энергосберегающих двигателей для велосипедов и скутеров

В проект инвестируют 1,5 млрд рублей

ТАСС, 27 января. Завод российских асинхронных электродвигателей в виде мото-колеса для велосипедов и скутеров, которые экономят до 40 % электроэнергии, построят в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Чаплыгинская" в Липецкой области. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей, рассказал ТАСС замглавы Чаплыгинского района Роман Жидких.

"Научно-производственное предприятие "Высокие технологии энергетики" ("ВТЭ") построит завод отечественных, энергоэффективных, асинхронных электродвигателей в виде мотор-колес. Инвестиции составят 1,5 млрд рублей", - сказал Жидких.

Компания планирует выпускать асинхронные мотор-колеса российского изобретателя Дмитрия Дуюнова для велосипедов, скутеров, электроинструментов. В асинхронном мотор-колесе вместо пояса сильных магнитов используется широкое кольцо из медной обмотки. Мото-колесо в сравнении с обыкновенными двигателями дешевле на 30 %, оно снижает потребление электроэнергии на 40 %, реже ломается и горит.

Жидких добавил, что ранее компания заявила инвестиции 156 млн рублей, но увеличила до 1,5 млрд рублей, потому что планировала собирать в Липецкой области части мото-колес, а теперь локализует в ОЭЗ все производство. "Будет полный цикл сборки в городе Чаплыгине", - сказал собеседник агентства.

Компания "ВТЭ" создана в 2016 году, выпускает электродвигатели, генераторы и трансформаторы, является резидентом ОЭЗ "Чаплыгинская" с 2017 года.

ОЭЗ "Чаплыгинская"

Особая экономическая зона регионального уровня промышленно-производственного типа "Чаплыгинская" создана в Липецкой области в 2006 году. Размещается в городе Чаплыгине на площади 430 га, насчитывает 10 резидентов - компаний легкой, химической, металлургической, машиностроительной промышленности с заявленным объемом инвестиций в 36 млрд рублей и планом по созданию порядка 3 тыс. рабочих мест. Пять из резидентов выпускают продукцию, в том числе немецкие компании "Ропа", "Хорш" и австрийская "Хавле". Среди проектов - завод по выпуску лимонной кислоты "Ярко-Липецк" с инвестициями более 7 млрд рублей.

Теги
РоссияЛипецкая область
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