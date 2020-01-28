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"Известия": цены на молочные и мясные продукты могут вырасти более чем на 10%

Эксперты отмечают, что рост цен будет связан с повышением стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг, которые необходимы для производства
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Аналитический центр при правительстве РФ прогнозирует в текущем году подорожание мясной и молочной продукции на 12%. Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на данные центра.

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Как отметила изданию замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра Виктория Павлюшина, рост цен на продукцию животного происхождения будет связан с повышением стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг, которые необходимы для производства. Кроме того, с 1 ноября 2019 года молочная продукция включена в перечень товаров, подлежащих обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе "Меркурий". С 1 июня 2020 года будет введена цифровая маркировка молочных продуктов, что может создать повышенную нагрузку на производителей.

Согласно данным "Известий", из-за повышения спроса на пальмовое масло в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на такой вид масла в РФ цены на продукты, в состав которых оно входит - шоколад, глазурь, вафли, печенье, картофельные чипсы - могут вырасти на 5-7%. Также в связи с сокращением посевов гречихи прогнозируется подорожание гречневой крупы на 5-6%.

Система "Меркурий" заработала в России с 1 июля 2018 года. Сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами должны сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки. Исключение составляла молочная продукция. С 1 июля 2018 года в "Меркурий" вошли сгущенное молоко и сливки, сливочное масло и сыры. С 1 ноября 2019 года в нее входит оставшаяся часть готовой молочной продукции.

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