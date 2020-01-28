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"Газпром" планирует сохранить экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье по итогам 2019 года составил 199,3 млрд куб. м газа

ВЕНА, 28 января. /ТАСС/. "Газпром" в среднесрочной перспективе планирует сохранить экспорт газа в дальнее зарубежье на уровне прошлых лет. Об этом сообщила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, выступая на конференции European Gas Conference.

"Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье по итогам 2019 года составил 199,3 млрд куб. м газа с учетом 382 млн куб. м, которые были поставлены на нашем новом направлении в Китай. Очевидно одно - "Газпром" был и остается крупнейшим экспортером природного газа в Европе и мире. В среднесрочной перспективе мы ожидаем сохранения экспорта в Европу примерно на уровне, который был достигнут за прошлые годы, с корректировками, которые связаны с погодными условиями", - сказала Бурмистрова.

По ее словам, несмотря на рост поставок СПГ в Европу, экспорт "Газпрома" лишь незначительно сократился от рекордного уровня 2018 года.

"Некоторые считают сжиженный газ более конкурентоспособным, чем трубопроводный. Часто можно услышать, что СПГ вытесняет российский трубопроводный газ с европейского рынка", - отметила Бурмистрова.

При этом она указала на ряд недостатков СПГ, "главный из которых - это ограниченные возможности оперативно удовлетворять спрос в пиковые периоды потребления".

"Поэтому для Европы мы по-прежнему делаем ставку именно на трубопроводный газ, который обеспечит стабильность и надежность вместе с контрактной гибкостью. В этом регионе трубопроводные поставки просто более выгодное решение", - добавила она.

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