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РБК: в России растет число машин, купленных в кредит

В 2019 году число кредитов на покупку машин выросло более чем на 10%

ТАСС, 28 января. На фоне снижающегося в России авторынка (-2,5% в 2019 году, до 1,59 млн автомобилей) растет количество машин, купленных россиянами в кредит. В 2019 году был побит рекорд последних шести лет - число кредитов на покупку машин выросло более чем на 10%, а в деньгах - почти на 20%.

В кредит была куплена почти половина проданных в стране автомобилей (45%, 947,3 тыс. новых и б/у машин), пишет издание РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства "Автостат".

По сравнению с 2018 годом число автокредитов выросло на 11,9%. Средний размер ссуды на машину увеличился на 6,3%, до 787,9 тыс. рублей, отмечают эксперты.

Если бы не автокредитование, падение продаж было бы еще ощутимее, цитирует издание исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова.

С 1 марта 2019 года в России действуют программы "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль". Они позволяют получить кредит с пониженной процентной ставкой (банки дают скидку при оплате первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости машины, а им выпадающие доходы компенсируются из бюджета), если семья покупателя многодетная, либо у клиента это первая машина. В январе - сентябре по этим программам было продано более 100 тыс. машин.

Льготы при покупке распространяются только на произведенные в РФ машины стоимостью до 1 млн рублей.

В 2020 году финансирование программ поддержки спроса составит 5 млрд рублей, говорил ранее глава Минпромторга Денис Мантуров.

Эксперты отмечают, что россияне все больше обращают внимание на рынок подержанных авто, постепенно эти продажи "обеляются", все больше дилеров работают с б/у машинами. И такие автомобили также часто приобретаются в кредит.

Положительно сказывается на автокредитовании и постепенное снижение ключевой ставки ЦБ.

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