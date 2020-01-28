Поддержка Фонда моногородов помогла привлечь в Татарстан 20 млрд рублей инвестиций

КАЗАНЬ, 28 января. /ТАСС/. Власти Татарстана благодаря поддержке Фонда развития моногородов (Моногорода.РФ) смогли привлечь в республику более 20 млрд рублей инвестиций, было создано свыше четырех тысяч рабочих мест, сообщил во вторник президент республики Рустам Минниханов в ходе телемоста по вопросам развития моногородов Татарстана.

"При содействии фонда мы реализовали ряд крупных проектов по реконструкции ключевых автомобильных дорог в промышленных зонах в Набережных Челнах и Нижнекамске, по созданию инженерной и дорожной инфраструктуры промышленных парков "Развитие", Haier, "Нижнекамск" и "Зеленодольск". Кроме того, в текущем году будут построены сети для оптово-распределительного центра в городе Елабуге. Общая сумма всех этих проектов составила 3,5 млрд рублей, в том числе [средства фонда] - 2,5 млрд рублей. Реализация данных проектов уже позволила создать 4 тыс. 827 рабочих мест и привлечь более 20 млрд руб. инвестиций", - сказал он.

В телемосте также приняли участие председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, гендиректор фонда Моногорода.РФ Ирина Макиева, основательница российского онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук и министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

Минниханов добавил, что предприятия республики активно участвуют в программах фонда по привлечению заемных средств. В рамках этой программы Камский индустриальный парк "Мастер" подготовил и ввел шестую очередь. "Сегодня это самый крупный промышленный парк Европы. По итогам 2019 года - 285 резидентов, 10 тысяч рабочих мест, общая площадь парка - 1,4 млн кв. м", - добавил он.

Также успешно реализованы производственные проекты АО "Кама-Трейд Татарстан" по созданию сервисного металлоцентра и АО "Ремдизель" по производству специальных защищенных автомобилей. Общая сумма займа по данным проектам составила 1,3 млрд рублей. В текущем году власти республики намерены подать в фонд заявки для реализации новых проектов по строительству транспортной инфраструктуры - это моногород "Камские Поляны", а также инфраструктура второй очереди индустриального парка Haier.

Фонд развития моногородов учрежден в 2014 году Внешэкономбанком (ВЭБ.РФ). Он занимается формированием условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, в том числе софинансированием расходов субъектов РФ и муниципальных образований для реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимой для запуска новых инвестиционных проектов в моногородах.