Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,91-1,97%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи к завершению торгов увеличился на 0,91% - до 3113,1 пункта, индекс РТС - на 1,97%, до 1572,23 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:30 мск снизился на 0,81%, до 62,463 рубля, курс евро уменьшился на 0,92%, до 68,745 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,47% - до $59,8 за баррель.

Во вторник рынок акций РФ совершил попытку отскока после серьезной коррекции понедельника, уровень страхов из-за распространения коронавируса на мировых рынках немного стабилизировался, европейские биржи сегодня были окрашены в зеленый цвет, стоимость нефти попыталась закрепиться выше $58, отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

По мнению эксперта, в среду умеренное восстановление на отечественном рынке может получить продолжение.

"Завтра состоится заседание ФРС, изменений по ставке не ожидается, однако важными будут вербальные сигналы Федрезерва относительно дальнейших планов. И, естественно, инвесторы будут внимательно следить за информацией о распространении коронавируса, заявлениями ВОЗ и китайских властей", - пояснил он.

Дейнека добавил, что в среду на котировки нефти могут повлиять данные API и Минэнерго США по недельным запасам нефти. Еще из завтрашней статистики он выделил декабрьский индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. В России Группа "O"Кей" представит операционные результаты за IV квартал и весь 2019 год. В США финансовые отчетности завтра представят Boeing Co, McDonald"s Corp., AT&T Inc., MasterCard Inc., Microsoft, Facebook, Tesla.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в среду будет формироваться в пределах 3075-3125 пунктов, курс рубля к доллару США - 62,5-63,7 рубля.