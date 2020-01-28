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ФТС в 2020 году снова ожидает снижения перечислений в бюджет

Прогнозное задание составляет более 5 трлн рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) в 2020 году ожидает снижения перечислений в бюджет РФ, прогнозное задание составляет 5 трлн 343 млрд рублей. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

"Пока прогнозное задание на 2020 год - 5 трлн 343 млрд рублей. Это несколько меньше, чем в 2019 году, потому что ежегодно за счет налогового маневра уменьшается экспортная составляющая перечислений", - отметил Булавин.

"Мы перевыполнили контрольное задание [в 2019 году] на 1,6%", - добавил глава ФТС.

Ранее таможенная служба сообщала, что ФТС России по итогам 2019 года перечислила в федеральный бюджет 5,729 трлн рублей, что на 5,51% меньше, чем годом ранее.

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