Инвестиции в промпарк на оборонном заводе "Дагдизель" в Каспийске составят 2,6 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 28 января. /ТАСС/. Индустриальный парк появится в ближайшее время на оборонном заводе "Дагдизель" в городе Каспийске, объем инвестиций составит более 2,6 млрд рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте главы Дагестана по итогам совещания по вопросам привлечения резидентов на территории опережающего развития (ТОР) "Каспийск" и "Дагестанские Огни".

"Сегодня, 28 января, под руководством главы Дагестана Владимира Васильева обсуждены принимаемые меры по привлечению резидентов на ТОР "Каспийск" и "Дагестанские Огни". <…> Касаясь ближайших перспектив, докладчик [министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов] сообщил, что по поручению председателя правительства Дагестана ведется работа по созданию индустриального парка в Каспийске на неиспользуемых площадях АО "Завод "Дагдизель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "все мероприятия по формированию земельного участка и подготовке пакета документов завершены и в ближайшее время индустриальный парк будет зарегистрирован". "Более того, уже есть 10 потенциальных резидентов - это предприятия по производству мебели, обуви и бытовой техники. В совокупности планируется создать здесь 588 рабочих мест, объем инвестиций - свыше 2 млрд 600 млн рублей", - уточняется в сообщении.

В октябре 2019 года Султанов сообщил ТАСС, что создание промпарка на заводе "Дагдизель" обсуждается с акционерами предприятия, при этом у будущего парка уже есть потенциальные резиденты. Султанов отметил, что в случае создания парка на его резидентов будут распространяться все льготы, которыми пользуются резиденты ТОР "Каспийск" - пониженные ставки по платежам во внебюджетные фонды, нулевая ставка по налогу на имущество организаций и по земельному налогу, а также пониженная ставка по налогу на прибыль в первые пять лет реализации проекта.

В начале сентября 2019 года сообщалось, что власти Дагестана планируют создать промпарк на заводе "Дагдизель", который, в том числе, производит военную продукцию, для поддержки предприятия в сложный для него период. Для создания промпарка предполагается привлечь финансирование по линии Фонда развития моногородов.

Завод "Дагдизель" - одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в Дагестане, основанное в 1932 году. Завод является градообразующим предприятием для моногорода Каспийска, общая численность сотрудников предприятия составляет 1,9 тыс. человек. В феврале 2018 года предприятие подписало контракт с Минобороны РФ на поставку до 2023 года военной продукции.