Эксперты: ФРС не имеет причин для понижения ставки на предстоящем заседании

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, исчерпала причины для понижения ключевой ставки, считают эксперты, опрошенные ТАСС. К данному вопросу американский регулятор может вернуться только во второй половине 2020 года, считают они.

В течение 2019 года ФРС трижды понижала ставку на 25 б. п. до финального диапазона 1,5-1,75%. Однако, как считают эксперты, на следующем заседании 29 января американский регулятор сохранит значения ставок на актуальном уровне. Предпосылками тому служит позитивная тенденция макроданных в США, достижение первого этапа торговой сделки с Китаем, а также последние сигналы ФРС, считают специалисты. По их мнению, американский ЦБ возьмет паузу минимум до второй половины 2020 года.

В свою очередь рынок фьючерсов на ставку также демонстрирует ожидания рынка сохранения ставки неизменной с вероятностью 87,7%.

Прогноз на ближайшее заседание

В настоящее время у Федрезерва нет аргументов для изменения ставки по федеральным фондам на ближайшем заседании, при этом за ее сохранение выступают сразу несколько причин, считают эксперты.

Первым аргументом в пользу сохранения ставки является ряд заявлений управляющих ФРС в последние недели о том, что текущая монетарная политика соответствует ситуации в экономике США, считает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Отсутствие причин для изменения ставки в среднесрочной перспективе демонстрирует и устойчивый рост американской экономики, добавил он.

"Безработица в декабре осталась на уровне 3,5% - это минимум за 50 лет. Число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 145 тыс. человек, что говорит о хорошем состоянии рынка труда. Целевой показатель инфляции (индекс PCE Core) в ноябре замедлился до 1,6% год к году - ниже таргета ФРС в 2%. В этом году инфляция систематически не дотягивает до целевых 2%, что позволяет американскому ЦБ проводить мягкую монетарную политику. Кроме того, рост ВВП в IV квартале 2019 года, как ожидается, составит 2,1%", - пояснил эксперт.

В свою очередь, слабость финансовых рынков из-за возможных последствий коронавируcа на настоящий момент вряд ли будет причиной изменения взглядов на среднесрочные перспективы экономики США, на основе которых принимаются решения ФРС, отметил директор по инвестициям (CIO) "Сбербанк управление активами" Ренат Малин.

Тем не менее, болезненная реакция фондового рынка на распространение нового вируса исключает сценарий повышения ключевой ставки, также пояснил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Кроме того, регулятор воздержится от сюрпризов для рынков из-за предстоящих в этом году выборов в США. "Ввиду рисков политической неопределенности, свойственных электоральным периодам, ФРС сохранит ставки на одном уровне на протяжении всего 2020 года", - считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов.

"Ожидания продолжения цикла снижения процентных ставок ФРС могли присутствовать у кого-то из инвесторов к окончанию прошлого года, но с момента заключения промежуточного торгового соглашения между США и Китаем такие ожидания исчезли без следа", - в свою очередь пояснил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Если ставку все же снизят, это будет сюрпризом для рынка. При этом эффект будет необязательно позитивным, так как это может быть воспринято как изменение ожиданий регулятора в сторону ухудшения экономической конъюнктуры и как слабое влияние уже предпринятых мер, добавил Ренат Малин.

Риторика американского регулятора

От решения по ставке рынок не ждет сюрпризов, внимание инвесторов будет сконцентрировано на сигналах Федрезерва в отношении продолжения своих действий по наполнению рынков ликвидностью, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"Если в этой плоскости участники рынка почувствуют какую-либо жесткость регулятора (сигналы о том, что увеличение баланса ФРС может завершиться во II квартале этого года), рыночный пессимизм может усилиться. С учетом существенного роста неопределенности инвесторов, вызванного вирусной угрозой в Китае, ожидаем, что американский регулятор будет придерживаться нейтральной риторики и приложит усилия для того, чтобы не усугублять рыночную коррекцию", - пояснил эксперт, добавив, что в текущих реалиях снижения аппетитов к покупке риска доллар может продолжить свое укрепление, а российские рынки, как и рублевая валюта, в ближайшие дни, вероятно, сохранят склонность к умеренному ослаблению.

Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов в свою очередь полагает, что в среду регулятор сделает акцент на внешних рисках и повторит данное ранее обещание "надлежащим образом" реагировать на угрозы для американской экономики.

"С учетом того, что игроки не рассчитывают на снижение ставки, реакция российского рынка на итоги заседания ФРС будет нейтральной. В настоящий момент глобальные финансовые рынки напуганы историей вокруг коронавируса, из-за которого власти Китая уже изолировали несколько крупных городов и продлили новогодние выходные до 2 февраля", - пояснил он.

Ждать ли понижения ставки ФРС в этом году

В текущем году можно ожидать еще одного понижения, так как в целом замедление экономического роста продолжается, но не на ближайшем заседании, считает начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Он добавил, что неопределенность, которая возникла в связи с развитием ситуации в Китае, в случае ухудшения ситуации, может заставить ФРС добавить в протокол заседания сигналы о поддержке экономики.

В "Ренессанс капитале", напротив, не ждут понижения ставки ФРС в этом году.

"В связи с ожидающимся замедлением роста экономики США в 2020 году давление на ФРС в части снижения ставок будет возрастать, однако рост останется на достаточно высоком уровне, поэтому мы ожидаем сохранения целевого коридора на текущем уровне в течение года", - отметил экономист "Ренессанс капитала" по России и СНГ Андрей Мелащенко.

Экономисты Citi также полагают, что изменения процентной ставки не будет как на ближайшем, так и на последующих заседаниях в этом году.