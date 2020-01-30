{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Технопарк" подал апелляцию на решение суда по сносу строений экотехнопарка "Шиес"

Речь идет о таких объектах, как зона выгрузки вдоль железнодорожного пути, водозаборный узел, площадка бытового городка, технические дороги, вертолетная площадка, склад-ангар, двухэтажное здание административно-бытового корпуса

АРХАНГЕЛЬСК, 30 января. /ТАСС/. Компания ООО "Технопарк" в четверг подала апелляцию на решение арбитражного суда Архангельской области о сносе части возведенных строений в районе железнодорожной станции "Шиес". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Арбитражный суд Архангельской области 9 января принял решение признать самовольной постройкой и обязать компанию "Технопарк" в месячный срок снести часть возведенных строений в районе железнодорожной станции "Шиес". Иск был подан администрацией муниципального образования "Урдомское", на территории которого находится Шиес.

"ООО "Технопарк" подало апелляционную жалобу в арбитражный суд Архангельска на решение по делу А05-2324/2019. Рассмотрение жалобы будет в 14-м арбитражном апелляционном суде в Вологде. Когда будет назначена дата рассмотрения, пока неизвестно", - сказали в пресс-службе.

Решение суда касалось таких объектов как зона выгрузки вдоль железнодорожного пути примерной площадью 8000 кв. м, водозаборный узел, площадка бытового городка, технические дороги, вертолетная площадка, склад-ангар, двухэтажное здание административно-бытового корпуса. Судебная экспертиза признала большую часть объектов капитальными строениями. Суд постановил также взыскать с "Технопарка" в пользу администрации муниципального образования Урдомское 500 тыс. рублей в возмещение расходов на оплату судебной экспертизы. Процесс продолжался с февраля 2019 года.

"Технопарк" считает возведенные постройки временными, компания в случае необходимости намерена провести дополнительную экспертизу.

"Шиес" - проект строительства объекта для складирования брикетированного мусора из Москвы в Архангельской области по шведской технологии, инвестиции в него оцениваются в 10,5 млрд рублей. Шестнадцатого мая, выступая на форуме Общероссийского народного фронта, президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос со строительством полигона в Архангельской области "не может решаться келейно", без учета мнения людей.

Теги
РоссияАрхангельская область
Реклама на ТАСС
Нацбанк Украины снизил учетную ставку с 13,5% годовых до 11%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС