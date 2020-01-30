"Технопарк" подал апелляцию на решение суда по сносу строений экотехнопарка "Шиес"

АРХАНГЕЛЬСК, 30 января. /ТАСС/. Компания ООО "Технопарк" в четверг подала апелляцию на решение арбитражного суда Архангельской области о сносе части возведенных строений в районе железнодорожной станции "Шиес". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Арбитражный суд Архангельской области 9 января принял решение признать самовольной постройкой и обязать компанию "Технопарк" в месячный срок снести часть возведенных строений в районе железнодорожной станции "Шиес". Иск был подан администрацией муниципального образования "Урдомское", на территории которого находится Шиес.

"ООО "Технопарк" подало апелляционную жалобу в арбитражный суд Архангельска на решение по делу А05-2324/2019. Рассмотрение жалобы будет в 14-м арбитражном апелляционном суде в Вологде. Когда будет назначена дата рассмотрения, пока неизвестно", - сказали в пресс-службе.

Решение суда касалось таких объектов как зона выгрузки вдоль железнодорожного пути примерной площадью 8000 кв. м, водозаборный узел, площадка бытового городка, технические дороги, вертолетная площадка, склад-ангар, двухэтажное здание административно-бытового корпуса. Судебная экспертиза признала большую часть объектов капитальными строениями. Суд постановил также взыскать с "Технопарка" в пользу администрации муниципального образования Урдомское 500 тыс. рублей в возмещение расходов на оплату судебной экспертизы. Процесс продолжался с февраля 2019 года.

"Технопарк" считает возведенные постройки временными, компания в случае необходимости намерена провести дополнительную экспертизу.

"Шиес" - проект строительства объекта для складирования брикетированного мусора из Москвы в Архангельской области по шведской технологии, инвестиции в него оцениваются в 10,5 млрд рублей. Шестнадцатого мая, выступая на форуме Общероссийского народного фронта, президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос со строительством полигона в Архангельской области "не может решаться келейно", без учета мнения людей.