Новый поселок для переселения жителей оползневых зон открыли в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 30 января. /ТАСС/. Новый поселок на 22 дома возвели в чеченском городе Гудермес для переселения жителей оползневых зон. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В городе Гудермесе состоялось торжественное открытие 22 новых домов. Это целый поселок. К городку проложена асфальтированная дорога, проведено около одного километра электролиний и столько же газопровода, протянуто 852 метра водопровода. Новое комфортабельное жилье получили семьи, которые ранее проживали в оползневых зонах", - написал Кадыров.

По данным регионального министерства строительства и ЖКХ, на расселение жителей из оползневых зон Чечни в 2020 году планируется выделить из федерального бюджета 99 млн рублей. Такие же суммы - 99 млн рублей - предусмотрены в 2021 и 2022 годах.

В 2019 году на эти цели региону было выделено более 1 млрд рублей для переселения 2 тыс. человек. Всего, по данным властей региона, в зоне воздействия оползневых процессов в Чечне проживают более 25 тыс. человек, из которых более 4,7 тыс. человек живут в зонах особого риска.