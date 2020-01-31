РЖД ожидают роста погрузки в 2020 году на уровне 2,9%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" прогнозируют рост погрузки в 2020 году на уровне 2,9%, несмотря на ощутимо низкие показатели в январе. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило.

"Мы в целом вот этот прирост в 2,9% [в 2020 году] закладывали, исходя из ожиданий, связанных с развитием экономики в стране в 2020 году. Все-таки достаточно большая работа была проведена в 2019 году, была подготовлена основа реализации национальных проектов", - сказал он.

По словам Шило, практически любой нацпроект так или иначе связан с железнодорожной перевозкой - и поддержка агропромышленного комплекса, и строительство автомобильных дорог, и модернизация инфраструктуры в целом.

"Российские железные дороги" скорректировали прогноз погрузки в январе, снижение, как предполагается, составит не 3,3%, а 4,9%, сообщил Шило. "Мы уже в декабре видели, как развивалась ситуация. В план мы заложили снижение погрузки на 3,3% с учетом того, что по некоторым позициям ситуация начнет улучшаться. На самом деле этого не произошло, то есть по январю считаем, что будем заканчивать где-то в районе минус 5%, 4,9%, ближе к этому. Связано [это] с продолжением тех тенденций, которые были у нас в конце 2019 года", - сказал Шило.

По его словам, речь идет, в первую очередь, о перевозках угля, которые интенсивно снижаются. Ситуация обусловлена падением цен на твердое топливо на западных рынках. Особенно остро это отразилось на перевозках угля в направлении портов Северо-Запада - они снизились на 2,5% по сравнению с январем годом ранее.

Перевозки из Китая

Государственные субсидии, которые Китай предоставляет производителям на контейнерные перевозки по железной дороге, снизились за год примерно на 10%, но объемы перевозок тем не менее продолжат расти, сообщил Шило.

"Какой-то либо целенаправленной, озвученной и зафиксированной программы по снижению субсидирования [Китаем] нет. Мы ее ощущаем, например, с точки зрения прекращения субсидирования порожних контейнеров, но с экономической точки зрения, наверное, правильно, что перевозки порожних контейнеров не субсидируются", - сказал он.

Шило пояснил, что, как правило, когда субсидию прекращают предоставлять одной провинции, ее начинает получать другой регион. При этом маршрутная сеть российских операторских компаний включает более 40 китайских городов.

"По нашим оценкам, примерно на 10% объем субсидий сократился по перевозке груженых контейнеров, тем не менее, в общих объемах снижения на 10% по груженой части мы не видим. То есть перевозки груженых контейнеров растут большими темпами", - продолжил топ-менеджер.

В план холдинга на 2020 год заложили рост контейнерных перевозок на 10%, речь идет о дочерних компаниях РЖД, которые оперируют на маршрутах в Китай.